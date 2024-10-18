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17:24, 18 октября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об ожидании реакции США на «план победы» Украины

Зеленский: Киев ждет команду из Вашингтона, которая даст ответ по «плану победы»

Фото: Ebrahim Noroozi / Pool / Reuters

Киев ждет команду из Вашингтона на Украине, которая даст ответ по «плану победы». О реакции США на документ рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».

«Мы ждем команду Белого дома в Украине. Мы ждем и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что в США поделились обратной связь в отношении плана сразу же, как только он был представлен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев видит три сценария развития конфликта после президентских выборов в США. Один из них — дальнейшая поддержка при некотором опасении союзников. Суть второго и третьего сценариев Зеленский раскрывать не стал.

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      Глеб Палехов
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