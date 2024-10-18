Зеленский рассказал об ожидании реакции США на «план победы» Украины

Киев ждет команду из Вашингтона на Украине, которая даст ответ по «плану победы». О реакции США на документ рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает в Telegram издание «РБК-Украина».
«Мы ждем команду Белого дома в Украине. Мы ждем и в ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами», — заявил украинский лидер.
Он добавил, что в США поделились обратной связь в отношении плана сразу же, как только он был представлен.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев видит три сценария развития конфликта после президентских выборов в США. Один из них — дальнейшая поддержка при некотором опасении союзников. Суть второго и третьего сценариев Зеленский раскрывать не стал.