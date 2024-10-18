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11:15, 18 октября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о трех сценариях развития конфликта на Украине после выборов в США

Зеленский: Киев видит три сценария развития конфликта после выборов в США
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Johanna Geron / Reuters

Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times (FT).

«Мы видим три разных варианта развития событий. Один из них — дальнейшая поддержка, но при этом союзники будут "опасаться некоторых рисков". В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, мы видим [два] других пути», — рассказал глава государства.

Суть второго и третьего сценариев Зеленский раскрывать не стал. Он также не смог ответить, будут ли такие варианты более или менее позитивными для Киева. По его словам, данный вопрос является очень чувствительным для украинцев.

Вместе с тем Зеленский опроверг обсуждение западными чиновниками с ним соглашения, по которому Украина сможет отказаться от занятых российскими военными территорий в обмен на членство в НАТО. Он призвал положить данное предложение ему на стол не через третью сторону.

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      Екатерина Грищенко
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