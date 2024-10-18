Зеленский заявил о подготовке США пакетов помощи Украине

Зеленский: до декабря США предоставят Украине новые пакеты помощи

В течение октября-декабря США предоставят Киеву несколько больших пакетов помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Деталей не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие от полмиллиарда до 750 млн долларов», — сказал он. По словам украинского президента, решение предоставить новые пакеты помощи принято для усиления украинских войск в ближайшие месяцы.

Ранее Зеленский потребовал оружие у Запада для начала переговоров с Москвой. По его словам, союзники Киева должны усилить Украину, чтобы она могла начать переговоры с Россией.