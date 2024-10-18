Зеленский потребовал оружие у Запада для начала переговоров с Россией

Зеленский потребовал оружие у Запада для начала переговоров с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал оружие у Запада для начала переговоров с Москвой. Его слова приводит «РБК-Украина» в Telegram.

«Мы не против, но мы им [партнерам] говорим: "Хотите, чтобы мы с русскими говорили, то посильте нас. (…) Дайте оружие"», — сказал Зеленский. Кроме того, украинский глава назвал шагом вперед поддержку западными союзниками «плана победы».

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина сама себе запретила вести переговоры с Москвой. Помимо этого, он отметил готовность российской стороны обсуждать мирное урегулирование конфликта. Однако, по его словам, Россия готова сделать это только на базе документов, представленных в Стамбуле.