Жена Гозмана признала вину по делу о контрабанде

Адвокат Бирюков: жена Гозмана признала вину в контрабанде столовых приборов

Жена политика Леонида Гозмана (выполняет функции иноагента) Марина Егорова, которая находится под домашним арестом по делу о контрабанде, признала вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Михаила Бирюкова.

Адвокат отметил, что Следственный комитет завел дело о контрабанде в отношении Егоровой 27 сентября — 3 октября женщина была задержана и помещена под домашний арест.

По данным следствия, летом 2023 года на границе России и Эстонии задержали водителя, который перевозил на автомобиле вещи Гозмана и Егоровой. В салоне обнаружили предметы кухонно-бытовой утвари — столовые приборы из мельхиора и серебра, доставшиеся политику в наследство от матери.

Уточняется, что для их перевозки нужно было получить разрешение Минкульта России — этот документ отсутствовал.

Леониду Гозману инкриминируют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 Уголовного кодекса РФ). В феврале следствие подавало прошение о его заочном аресте.