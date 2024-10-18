Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:42, 18 октября 2024Силовые структуры

Жена Гозмана признала вину по делу о контрабанде

Адвокат Бирюков: жена Гозмана признала вину в контрабанде столовых приборов
Леонид Гозман

Леонид Гозман. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жена политика Леонида Гозмана (выполняет функции иноагента) Марина Егорова, которая находится под домашним арестом по делу о контрабанде, признала вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Михаила Бирюкова.

Адвокат отметил, что Следственный комитет завел дело о контрабанде в отношении Егоровой 27 сентября — 3 октября женщина была задержана и помещена под домашний арест.

По данным следствия, летом 2023 года на границе России и Эстонии задержали водителя, который перевозил на автомобиле вещи Гозмана и Егоровой. В салоне обнаружили предметы кухонно-бытовой утвари — столовые приборы из мельхиора и серебра, доставшиеся политику в наследство от матери.

Уточняется, что для их перевозки нужно было получить разрешение Минкульта России — этот документ отсутствовал.

Леониду Гозману инкриминируют публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (статья 207.3 Уголовного кодекса РФ). В феврале следствие подавало прошение о его заочном аресте.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Дрейфовавший 67 дней в море мужчина нарушил правила мореплавания. Лодка не была предназначена для такого путешествия

      Появилось фото перевернувшегося грузового судна в регионе России

      Бастрыкин рассказал о числе раскрытых старых преступлений

      В СК России рассказали о количестве раскрываемых особо тяжких преступлений

      Россиянка оставила трехлетнего сына на остановке и заперлась в квартире

      В Европарламенте заявили о возможном уменьшении поддержки Киева после победы Трампа

      Стали известны темпы роста китайской экономики

      В России захотели увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами

      Мобилизованный россиянин рассказал об ударах ВСУ по бойцам ВС РФ с пленными

      Аршавин порассуждал о возможности работы на посту президента РФС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше