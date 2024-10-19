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20:37, 19 октября 2024Из жизни

Археологи нашли богатую древнеримскую деревню

На Сицилии археологи обнаружили богатую древнеримскую деревню с мозаикой на полу

Фото: Mariana_Rusanovschi / Shutterstock / Fotodom

Археологи обнаружили богатую древнеримскую деревню на юго-востоке итальянской Сицилии. О находке сообщает Arkeonews.

Специалисты раскопали остатки римского дома на территории провинции Катания. Здание было построено в период с II по IV век нашей эры, полы в нем украшены мозаикой. Постройка была частью римской деревни площадью 15 гектаров и находилась недалеко от города Видзини, на высоте около 500 метров над уровнем моря.

Ранее, в 2023 году, ученые с помощью геофизических методов получили подробные изображения этого подземного участка. Благодаря этому им удалось найти дом, в одной из комнат которого площадью почти 100 квадратных метров был мозаичный пол.

Помимо этого, на территории деревни были найдены покрытые рисунками колонны, остатки фонтанов с мраморными прудами и роскошное римское покрытие для керамики — терра сигиллата («запечатанная земля»).

Ранее в Китае археологи во время раскопок обнаружили огромную царскую гробницу. Объект площадью примерно 17 квадратных метров раскопали среди руин древнего поселения Ванчжуан, на территории современного города Юнчэн.

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      Нина Ташевская
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