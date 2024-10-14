Археологи обнаружили древнюю царскую гробницу с сокровищами

В Китае археологи нашли огромную гробницу древнего царя с предметами роскоши

В Китае археологи при проведении раскопок в провинции Хэнань обнаружили огромную царскую гробницу. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Объект площадью примерно 17 квадратных метров раскопали среди руин древнего поселения Ванчжуан, на территории современного города Юнчэн. По оценкам экспертов, гробнице примерно пять тысяч лет. Это одна из крупнейших гробниц, относящихся к этому периоду. Внутри археологи нашли более 350 различных артефактов, в том числе многочисленные предметы роскоши. Историки считают, что внутри был похоронен царь древнего государства. К такому выводу они пришли, изучив архитектуру строения и погребальные сокровища.

Пока личность правителя идентифицировать не удалось. Известно, что город Ванчжуан относится к среднему и позднему периодам культуры Давэнькоу (4000 год до н.э. — 2600 г. до н.э.), существовавшей на территории Китая в эпоху позднего неолита.

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