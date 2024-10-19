Умер автор «Стэнфордского эксперимента»

Автор «Стэнфордского тюремного эксперимента» Филип Зимбардо умер в 91 год

Автор «Стэнфордского тюремного эксперимента», психолог Филип Зимбардо умер в 91 год. Об этом сообщает пресс-служба Стэнфордского университета, где на протяжении 56 лет работал ученый.

Зимбардо скончался 14 октября в своем доме в Сан-Франциско. Психолог известен своими исследованиями на тему, как окружающая среда влияет на поведение.

«Фил Зимбардо — один из самых плодовитых и влиятельных психологов своего поколения, настоящий первопроходец в области социальной психологии. Практически все исследования Фила показывают, что важные явления реального человеческого поведения можно изучать с научной точки зрения. Для такой молодой науки, как социальная психология, это особенно важный вклад», — заявил почетный профессор социальных наук имени Люси Стерн и профессор психологии Клод Стил.

Наибольшую известность ему принес «Стэнфордский тюремный эксперимент», проведенный совместно с У. Кертисом Бэнксом, Крейгом Хейни и Дэвидом Джаффе в 1971 году. Зимбардо полагал, что анонимность и отсутствие общности могут приводить к антисоциальному поведению.

В рамках исследования Зимбардо и группа аспирантов университета создали в подвале здания факультета психологии имитацию тюрьмы. Два десятка студентов разделились на заключенных и охранников. Эксперимент должен был проходить в течение двух недель, однако условия быстро ухудшались, и грань между ролевой игрой и реальностью разрушалась. Результат, как позже признал Зимбардо, был «шокирующим и неожиданным» и «вышедшим из-под контроля». Некоторые охранники стали деспотичными и оскорбительными в своем поведении по отношению к заключенным. У заключенных этот опыт привел к острой тревоге, эмоциональной депрессии, плачу и ярости. Спустя шесть дней эксперимент прекратили.

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