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11:50, 19 октября 2024Мир

Умер автор «Стэнфордского эксперимента»

Автор «Стэнфордского тюремного эксперимента» Филип Зимбардо умер в 91 год

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

Автор «Стэнфордского тюремного эксперимента», психолог Филип Зимбардо умер в 91 год. Об этом сообщает пресс-служба Стэнфордского университета, где на протяжении 56 лет работал ученый.

Зимбардо скончался 14 октября в своем доме в Сан-Франциско. Психолог известен своими исследованиями на тему, как окружающая среда влияет на поведение.

«Фил Зимбардо — один из самых плодовитых и влиятельных психологов своего поколения, настоящий первопроходец в области социальной психологии. Практически все исследования Фила показывают, что важные явления реального человеческого поведения можно изучать с научной точки зрения. Для такой молодой науки, как социальная психология, это особенно важный вклад», — заявил почетный профессор социальных наук имени Люси Стерн и профессор психологии Клод Стил.

Наибольшую известность ему принес «Стэнфордский тюремный эксперимент», проведенный совместно с У. Кертисом Бэнксом, Крейгом Хейни и Дэвидом Джаффе в 1971 году. Зимбардо полагал, что анонимность и отсутствие общности могут приводить к антисоциальному поведению.

В рамках исследования Зимбардо и группа аспирантов университета создали в подвале здания факультета психологии имитацию тюрьмы. Два десятка студентов разделились на заключенных и охранников. Эксперимент должен был проходить в течение двух недель, однако условия быстро ухудшались, и грань между ролевой игрой и реальностью разрушалась. Результат, как позже признал Зимбардо, был «шокирующим и неожиданным» и «вышедшим из-под контроля». Некоторые охранники стали деспотичными и оскорбительными в своем поведении по отношению к заключенным. У заключенных этот опыт привел к острой тревоге, эмоциональной депрессии, плачу и ярости. Спустя шесть дней эксперимент прекратили.

В конце сентября возрасте 77 лет скончалась Сун Биньбинь, которую называли символом «культурной революции» в Китае.
Дочь генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей коммунистической партии Китая (КПК), умерла 16 сентября на 78-м году жизни в Нью-Йорке. В США ее запомнили как ученого: она получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте в 1989 году.

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      Вячеслав Агапов
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