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07:43, 29 сентября 2024Мир

Умерла символ «культурной революции» в Китае

В США скончалась символ «культурной революции» в Китае Сун Биньбинь

Фото: IMAGO / Globallookpress

В возрасте 77 лет скончалась Сун Биньбинь, которую называли символом «культурной революции» в Китае. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Дочь генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей коммунистической партии Китая (КПК), умерла 16 сентября на 78-м году жизни в Нью-Йорке. В США ее запомнили как ученого: она получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте в 1989 году.

В 1960-х годах Сун Биньбинь была одним из лидеров хунвейбинов, так называемых «красных охранников», которые действовали по приказам Мао Цзэдуна. Именно она выступила с призывом преследовать учителей, противостоящих революционным идеям.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что первый председатель КНР Мао Цзэдун был великим интернационалистом и внес значительный вклад в дело освобождения угнетенных народов во всем мире. Он также добавил, что Мао Цзэдун начал процесс «китаизации марксизма» и с него начался процесс «национального возрождения Китая».

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      Маргарита Пименова
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