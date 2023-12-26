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16:44, 26 декабря 2023Мир

Си Цзиньпин назвал Мао Цзэдуна великим интернационалистом

Председатель КНР Си: Мао Цзэдун был великим интернационалистом

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Первый председатель КНР Мао Цзэдун был великим интернационалистом и внес значительный вклад в дело освобождения угнетенных народов во всем мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на памятном мероприятии по случаю 130-летия рождения Мао Цзэдуна, передает Центральное телевидение Китая (CGTN).

«Товарищ Мао Цзэдун принадлежит к поколению великих людей, которые привели китайский народ к полному изменению своей судьбы, а страну — к изменению облика. Это великий интернационалист, внесший значительный вклад в дело освобождения угнетенных народов мира и прогресса человечества», — отметил Си Цзиньпин.

Он также добавил, что Мао Цзэдун начал процесс «китаизации марксизма» и с него начался процесс «национального возрождения Китая».

Ранее во время торжественной речи по случаю юбилея первого председателя КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости решительно пресекать любые попытки отделения Тайваня от Китая. Он также призвал «комплексно углублять развитие отношений и способствовать мирному развитию между обеими сторонами Тайваньского пролива».

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      Максим Габриелян
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