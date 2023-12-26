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14:59, 26 декабря 2023Мир

Си Цзиньпин призвал препятствовать любым попыткам отделения Тайваня

Си Цзиньпин: необходимо пресекать любые попытки отделить Тайвань от Китая

Фото: Carlos Barria / Pool / Reuters

Необходимо решительно пресекать любые попытки отделения Тайваня от Китая. К этому призвал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.

«Мы должны придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, придерживаться принципа "одного Китая" и "Консенсуса 1992 года", комплексно углублять развитие отношений и способствовать мирному развитию между обеими сторонами Тайваньского пролива. Необходимо решительно препятствовать любым попыткам каких-либо сил отделить Тайвань от Китая», — заявил он.

Китайский лидер выступал с торжественной речью, посвященной 130-летней годовщине со дня рождения первого председателя и основателя КНР Мао Цзэдуна. Он отметил, что роль первого председателя является ключевой в процессе формирования «нового Китая», а также создании передовой социалистической системы.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал позицию Пекина по Тайваню «твердой как скала». По его словам, осуществление полного воссоединения тайваньского народа с родиной — это общее чаяние всех сыновей и дочерей Китая.

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      Дарья Балацкая
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