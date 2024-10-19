Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:36, 19 октября 2024Мир

Боррель обсудит разрешение на удары по России с министрами обороны стран G7

Боррель обсудит с министрами обороны стран G7 разрешение на удары по России

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудит с министрами обороны стран G7 разрешение на применение Киевом дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом он заявил перед встречей глав оборонных ведомств стран G7 в Неаполе, передает РИА Новости.

«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие – нет. Такие решения принимают страны [ЕС] самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — сказал глава евродипломатии.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Амстердам разрешил Вооруженным силам Украины использовать переданные истребители F-16 для ударов по России, включая действия в российском воздушном пространстве. По его словам, украинская армия может наносить удары по объектам на территории России или в российском воздушном пространстве.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Эвакуации не будет». Солдаты ВСУ не могут отступить из-под Курска. У них нет еды, воду приходится пить из болота

      В России у крановщика на стройке произошла паническая атака

      Израильские истребители ударили по Бейруту

      Отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица осудили

      Российский боец выжил после восьми ударов дронов

      Боррель обсудит разрешение на удары по России с министрами обороны стран G7

      Ксения Собчак показала 20-летнюю сумку за 3,5 миллиона рублей

      В Париже исключили перевод ядерных сил под контроль НАТО

      Находящемуся в СИЗО бывшему мэру Сочи отказали в отправке на СВО

      Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше