Боррель обсудит разрешение на удары по России с министрами обороны стран G7

Боррель обсудит с министрами обороны стран G7 разрешение на удары по России

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудит с министрами обороны стран G7 разрешение на применение Киевом дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом он заявил перед встречей глав оборонных ведомств стран G7 в Неаполе, передает РИА Новости.

«Нет договоренности по этому вопросу внутри ЕС, некоторые страны это поддерживают, другие – нет. Такие решения принимают страны [ЕС] самостоятельно. Я уверен, что сегодня мы будем говорить об этом», — сказал глава евродипломатии.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Амстердам разрешил Вооруженным силам Украины использовать переданные истребители F-16 для ударов по России, включая действия в российском воздушном пространстве. По его словам, украинская армия может наносить удары по объектам на территории России или в российском воздушном пространстве.