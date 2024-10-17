Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

Минобороны Нидерландов разрешило Украине использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданные истребители F-16 для ударов по России, включая действия в российском воздушном пространстве. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, передает РИА Новости.

«Мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. А в целях самообороны может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов, например, по аэродромам в России», — заявил глава Минобороны Нидерландов.

Брекелманс заявил о разрешении Украине использовать F-16 без ограничений по дальности действия перед встречей министров обороны стран НАТО. По его словам, ВСУ могут наносить удары по объектам на территории России или в российском воздушном пространстве.

Ранее создание полноценной эскадрильи F-16 на Украине отложили на много месяцев. Украина не сможет сформировать эскадрилью из 20 истребителей и 40 пилотов для их использования раньше весны или лета 2025 года.