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12:06, 17 октября 2024Мир

Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

Минобороны Нидерландов разрешило Украине использовать F-16 для ударов по России

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Нидерланды разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать переданные истребители F-16 для ударов по России, включая действия в российском воздушном пространстве. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, передает РИА Новости.

«Мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. А в целях самообороны может потребоваться перехват ракет или нанесение ударов, например, по аэродромам в России», — заявил глава Минобороны Нидерландов.

Брекелманс заявил о разрешении Украине использовать F-16 без ограничений по дальности действия перед встречей министров обороны стран НАТО. По его словам, ВСУ могут наносить удары по объектам на территории России или в российском воздушном пространстве.

Ранее создание полноценной эскадрильи F-16 на Украине отложили на много месяцев. Украина не сможет сформировать эскадрилью из 20 истребителей и 40 пилотов для их использования раньше весны или лета 2025 года.

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      Виктория Кондратьева
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