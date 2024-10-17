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09:45, 17 октября 2024Бывший СССР

Создание полноценной эскадрильи F-16 на Украине отложили на много месяцев

WSJ: создание полноценной эскадрильи F-16 на Украине отложили на много месяцев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Создание полноценной эскадрильи из американских истребителей F-16 на Украине отложили на много месяцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что задержка в появлении американских самолетов на Украине связана с решением о подготовке к управлению западной техникой молодых летчиков-курсантов, вместо опытных пилотов. Отмечается, что из-за этого Украина не сможет сформировать эскадрилью из 20 истребителей и 40 пилотов для их использования раньше весны или лета 2025 года.

В октябре в США заявили, что в ВСУ не хватает опытных пилотов со знанием английского языка, которых можно было бы отправить в США для обучения на F-16. Кроме того, по мнению некоторых чиновников, молодым курсантам будет проще даваться обучение по западным методикам.

Ранее стало известно, что в январе-марте 2025 года Франция поставит Украине истребители Mirage 2000, которые будут оснащены новыми вооружениями класса «воздух-земля». По словам главы французского министерства обороны Себастьяна Лекорню, Париж продолжает готовить и обучать пилотов и механиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Александр Курбатов
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