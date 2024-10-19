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06:26, 19 октября 2024Бывший СССР

Бойцам ВСУ приказали рыть окопы и создавать укрепления у Чернобыльской АЭС

Пленный Озимов: ВСУ роют окопы у ЧАЭС, где радиация в 12 раз превышает норму

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пленный военнослужащий 49-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Озимов рассказал, что командование отдало мобилизованным приказ рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), включая места, где значительно превышен радиационный фон, сообщает РИА Новости.

«В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: "нас это не интересует"», — заявил он.

По его словам, бойцы окапывались вокруг объекта в течение около трех месяцев.

Ранее другой пленный военнослужащий ВСУ Алексей Стуков рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) командование ни разу не провело ротацию стоявшей в Угледаре 72-й бригады, в которой он служил. Он уточнил, что у украинских военных посреди ночи привезли на позиции без вещей и отдали приказ ждать команды, находясь в блиндаже, при том, что у них не было ни еды, ни воды.

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      Марина Совина
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