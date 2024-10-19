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02:47, 19 октября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ заявил о нежелании командования проводить ротацию его бригады

Пленный заявил, что 72-я бригада ВСУ ни разу не была на ротации с начала СВО

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Стуков рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) командование ни разу не провело ротацию стоявшей в Угледаре 72-й бригады, в которой он служил, сообщает РИА Новости.

«Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-ой бригаде, у нас ни разу не было ротации с начала войны. Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело», — заявил он.

По его словам, украинских военных посреди ночи привезли на позиции без вещей и отдали приказ ждать команды, находясь в блиндаже, при том, что у них не было ни еды, ни воды. Позже к ним привезли еще четырех бойцов. В конечном счете все они оказались в окружении и были вынуждены сдаться.

Ранее Стуков рассказал о почти полном отсутствии какой-либо пользы от мобилизованных, поскольку неопытные бойцы массово погибали или сдавались в плен. Он отметил, что ВСУ несут серьезные потери из-за того, что мобилизованные не успевают самостоятельно обучаться, а командование не уделяет достаточно времени их подготовке.

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      Марина Совина
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