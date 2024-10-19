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03:54, 19 октября 2024Мир

КНДР предупредила о готовности воевать с Южной Кореей из-за ее действий

КНДР сочтет новое вторжение южнокорейских военных средств объявлением войны

Фото: Pixabay

КНДР на фоне обнаружения в одном из районов Пхеньяна обломков разведывательного беспилотника Южной Кореи предупредила Сеул, что повторное вторжение его военных средств на северокорейскую территорию будет расцениваться как объявление войны, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьезная военная провокация против суверенитета КНДР», — сказано в публикации.

Отмечается, что Северная Корея будет считать это объявлением войны со стороны Сеула и готова немедленно нанести ответные удары.

Ранее правительство Республики Корея обсудило «недавнее перемещение северокорейских войск в Россию» и назвало это «серьезной угрозой» национальной безопасности. Помимо этого в Сеуле было созвано экстренное совещание.

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      Марина Совина
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