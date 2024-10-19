Россиян призвали отказываться от унаследованных квартир

Юрист Максимова: от унаследованной от должника квартиры выгоднее отказаться

Наследовать квартиру выгодно не во всех случаях. При каких обстоятельствах от такой жилплощади стоит отказаться, агентству РИА Новости разъяснила управляющий партнер юридической фирмы Maximova & partners Ольга Максимова.

В частности, адвокат призывает не принимать квартиру с задолженностью по коммунальным платежам. Максимова напоминает, что вместе с собственностью к новому владельцу жилья переходят и долги за ЖКУ. Помимо этого, наследник должен быть готов к тому, что на него могут обрушиться и другие обременения: расписки, долги перед банками и микрофинансовыми организациями.

Если обнаруженные долги составляют или превышают рыночную стоимость квартиры, от такого наследства разумнее отказаться, советует Максимова. «Если жилая недвижимость не представляет никакой ценности для наследников, от наследства, обремененного долгами, дешевле отказаться», — считает собеседница агентства.

Проверить наличие задолженности можно, сделав запрос в Центральный каталог кредитных историй. Однако даже это не дает гарантий. За скобками остаются займы у соседей, друзей, коллег и начальника. На этот случай адвокат рекомендует просто не торопиться с процедурой и подождать. «Возможно, за шесть месяцев, которые отводятся на принятие наследства, кредиторы сами объявятся», — пояснила Максимова. Также информацию о задолженностях можно проверить на сайтах судов общей юрисдикции, арбитражных судов и по базе данных службы судебных приставов.

Следует учесть и будущие расходы на оформление наследства — оплата услуг нотариуса и юриста, прибытие к месту открытия наследства, командировка или переезд, если недвижимость находится в другом регионе. Помимо этого, наследнику придется оплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство — на это, в зависимости от близости родства и места в очереди на наследство, уйдет от 0,3 до 0,6 процента от цены квартиры. Отказ можно оформить через заявление либо просто не предпринимать никаких действий в отношении новоприобретенного жилья, тогда оно отойдет городу.

Ранее россиянам рассказали, что делать при покупке квартиры с долгами за «коммуналку». Эксперты предупреждают, что новому хозяину переходят задолженности по капремонту, другие долги можно оспорить.