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10:58, 19 октября 2024Мир

Ливан запустил БПЛА в сторону резиденции израильского премьера Нетаньяху

Ливан запустил беспилотник в сторону резиденции израильского премьера Нетаньяху

Фото: Rami Shlush / Reuters

Беспилотник запустили из Ливана в сторону дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман, чьи слова приводит ТАСС.

«Беспилотник был выпущен по дому премьер-министра Нетаньяху в Кейсарии. Сам премьер и его супруга не находились в доме. Пострадавших при инциденте нет», — рассказал он.

Накануне ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило о переходе к новому этапу эскалации в противостоянии с Израилем. «Основываясь на директивах командования, оперативный штаб Исламского сопротивления объявляет о переходе к новой фазе эскалации противостояния с израильским врагом», — говорится в сообщении.

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      Никита Абрамов
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