Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 19 октября 2024Россия

Минобороны показало видео с уничтожением танка ВСУ на Украине

Минобороны показало кадры с уничтожением украинского танка в Сумской области

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал ТАСС.

«Военнослужащие группировки войск "Север" барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили танк ВСУ в Сумской области», — говорится в сообщении.

На снятых с воздуха кадрах объективного контроля виден стоящий на дороге силуэт танка. В один момент к нему подлетает беспилотник, после чего происходит взрыв.

Накануне Минобороны России показало видео с уничтожением танка ВСУ в Курской области. На представленном ролике видно воздушную съемку объективного контроля. По танку, стоящему около деревьев, прилетает дрон «Иноходец», после чего боевая машина взрывается.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Эвакуации не будет». Солдаты ВСУ не могут отступить из-под Курска. У них нет еды, воду приходится пить из болота

      В России у крановщика на стройке произошла паническая атака

      Израильские истребители ударили по Бейруту

      Отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица осудили

      Российский боец выжил после восьми ударов дронов

      Боррель обсудит разрешение на удары по России с министрами обороны стран G7

      Ксения Собчак показала 20-летнюю сумку за 3,5 миллиона рублей

      В Париже исключили перевод ядерных сил под контроль НАТО

      Находящемуся в СИЗО бывшему мэру Сочи отказали в отправке на СВО

      Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше