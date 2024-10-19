Минобороны показало видео с уничтожением танка ВСУ на Украине

Минобороны показало кадры с уничтожением украинского танка в Сумской области

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал ТАСС.

«Военнослужащие группировки войск "Север" барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили танк ВСУ в Сумской области», — говорится в сообщении.

На снятых с воздуха кадрах объективного контроля виден стоящий на дороге силуэт танка. В один момент к нему подлетает беспилотник, после чего происходит взрыв.

Накануне Минобороны России показало видео с уничтожением танка ВСУ в Курской области. На представленном ролике видно воздушную съемку объективного контроля. По танку, стоящему около деревьев, прилетает дрон «Иноходец», после чего боевая машина взрывается.