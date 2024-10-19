Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:20, 19 октября 2024Бывший СССР

Минобороны показало видео уничтожения дронов «Баба Яга» в Харьковской области

МО показало видео уничтожения гексакоптеров «Баба Яга» в Харьковской области

Минобороны России показало видео с уничтожением тяжелых гексакоптеров «Баба Яга» в Харьковской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Военнослужащие группировки войск "Север" практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. Расчеты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны противника», — говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля можно увидеть летящие в небе коптеры. Российские дроны с помощью тарана уничтожили две «Баба Яги».

В этот же день стало известно, что российские войска ударили по девяти бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. Уточняется, что бойцы группировки войск «Север» атаковали скопление украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Черкасская Конопелька, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Колмаков.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Погибших в Охотском море отца и сына не станут хоронить вместе. Тело мальчика отправят в город, где живет его мать

      Минобороны показало видео уничтожения дронов «Баба Яга» в Харьковской области

      Популярный российский певец снялся для мерча Канье Уэста

      На Украине продлят время обучения мобилизованных

      На Украине призвали женщин и пенсионеров идти воевать

      Экс-участник Little Big назвал причину своей госпитализации

      Случайно оказавшегося во дворе российского дома медведя застрелили

      Пленный офицер ВСУ сообщил об огромных потерях на харьковском направлении

      В ЕС призвали дать миротворцам ООН в Ливане больше полномочий

      На Украине расправились с помогавшим с насильственной мобилизацией бизнесменом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше