Минобороны показало видео уничтожения дронов «Баба Яга» в Харьковской области

МО показало видео уничтожения гексакоптеров «Баба Яга» в Харьковской области

Минобороны России показало видео с уничтожением тяжелых гексакоптеров «Баба Яга» в Харьковской области. Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Военнослужащие группировки войск "Север" практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. Расчеты FPV-дронов круглосуточно дежурят в небе Харьковской области и выявляют ударные дроны противника», — говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля можно увидеть летящие в небе коптеры. Российские дроны с помощью тарана уничтожили две «Баба Яги».

В этот же день стало известно, что российские войска ударили по девяти бригадам Вооруженных сил Украины в Курской области. Уточняется, что бойцы группировки войск «Север» атаковали скопление украинских военнослужащих в районах населенных пунктов Черкасское Поречное, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Черкасская Конопелька, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Колмаков.