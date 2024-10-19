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16:10, 19 октября 2024Силовые структуры

Мошенники выманили у москвича 24 миллиона рублей

Московский пенсионер поверил мошенникам и отдал им 24 миллиона рублей

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Житель Москвы поверил мошенникам и отдал им 24 миллиона рублей. О выманивших крупную сумму денег злоумышленниках сообщает Telegram-канал Baza.

В конце сентября с 71-летним мужчиной связались неизвестные и заявили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали и все его сбережения под угрозой. Злоумышленники убедили мужчину, что спасти средства можно, передав их курьерам — они якобы переложат деньги на безопасные счета. Пенсионеру звонили несколько раз и сначала представлялись сотрудниками «Госуслуг», а затем — «Центробанка».

Москвич поверил мошенникам и снял около 24 миллионов рублей со своих счетов в разных банках. Затем он по частям передавал деньги курьерам в разных частях города. Однако один из принимавших посылку почувствовал неладное. Когда курьер раскрыл переданный пенсионером пакет и обнаружил деньги, то решил обратиться в полицию.

Правоохранителям удалось задержать трех подозреваемых — двух мужчин и 18-летнюю девушку. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, а следователи устанавливают их причастность к мошенничеству.

Ранее мошенники обманули жителя Санкт-Петербурга на 16 миллионов рублей. По словам пострадавшего, ему позвонил неизвестный и рассказал, как сберечь накопления. Звонивший отметил, что для этого пенсионер должен перевести деньги на некий безопасный счет, предварительно обналичив их и передав курьеру.

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      Нина Ташевская
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