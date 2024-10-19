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17:02, 19 октября 2024Бывший СССР

На Украине призвали женщин и пенсионеров идти воевать

Боец ВСУ Матяш: без участия в войне женщин и пенсионеров Украины не станет

Фото: Kharaim Pavlo / Shutterstock / Fotodom

Воевать должны идти все без исключения граждане Украины, даже женщины и старики. С таким призывом обратился военнослужащий ВСУ Александр Матяш.

По словам военного, добровольцы в стране закончились и значительная часть новобранцев идет в армию «по необходимости». В таких условиях Украины не станет как унитарного и свободного государства.

«Если в войне не примут участие все граждане, включая женщин и даже пенсионеров, то Украина перестанет существовать как государство», — подчеркнул Матяш.

В то же время в стране активно обсуждается тема снижения возраста мобилизации. По словам секретаря Комитета по нацбезопасности Романа Костенко, в Конституции гражданам позволено с 21 года идти в депутаты, так что ничего не мешает молодым людям идти воевать. По его словам, к такому мнению его подтолкнули американские коллеги.

«Идет война за независимость, вы воюете, мы даем оружие. Вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. Почему же во всех странах призывают с 18 лет, а у вас с 25 лет? Значит, у вас нет проблем с мобилизацией. Или же вы боитесь принимать кардинальные решения», — процитировал он собеседников.

Пленный боец 72-й отдельной механизированной бригады Алексей Стуков заявил, что мобилизованные в ВСУ полностью бесполезны: неопытные бойцы часто сдаются в плен. В качестве примера он привел бригаду, воевавшую на угледарском направлении.

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      Вячеслав Агапов
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