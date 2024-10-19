На Украине расправились с помогавшим с насильственной мобилизацией бизнесменом

«Страна.ua»: в Одессе нашли тело помогавшего ТЦК с мобилизацией Бейбутяна

На Украине расправились с бизнесменом Геннадием Бейбутяном, помогавшим с насильственной мобилизацией. Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

Автомобиль Tesla, принадлежавший Бейбутяну, нашли на обочине между Червоным Хутором и поселком Таирово в 12 километрах от Одессы. Рядом с электрокаром нашли тело бизнесмена с огнестрельными ранениями.

Глава одной из организаций «добровольных помощников» полиции, которые помогали ТЦК с уличной мобилизацией, по данным украинских пабликов, занимался продажей и обслуживанием автомобилей и был главой дачного кооператива «Лагуна».

«Это то самое подразделение, которое совместно с ТЦК проводят рейды и "бусифицируют" мужчин», — отмечают источники.

Помимо непосредственно силовой мобилизации мужчин на улицах, «добровольные формирования» выполняют функции посредников при передаче взяток сотрудникам ТЦК и СП. Между подобными организациями между ПСПО постоянно идет борьба за финансовые потоки и сферы влияния, что часто приводит к «разборкам», добавляет издание.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко назвал «реальным сценарием» снижение возраста мобилизации в стране. Такое может произойти, если Украина окажется в ситуации, когда дополнительные ресурсы для обороны будут исчерпаны. Тогда граждан, которые подпадут под новые нормы, придется мобилизовать «очень резко», добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский уже признал, что в настоящее время наблюдается продолжение бегства молодежи из страны. Сложившуюся ситуацию он назвал серьезным вызовом. Говоря о возможном снижении возраста мобилизации на Украине, Зеленский подчеркнул, что ряд Западных партнеров выступают с соответствующим призывом к Киеву, но власти пока не планируют реализовывать данную инициативу.