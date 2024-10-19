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16:25, 19 октября 2024Бывший СССР

На ЗАЭС назвали условие запуска станции

Балицкий: для запуска ЗАЭС необходимо отодвинуть фронт от Никополя и Марганца

Фото: Константин Михальчевский /  РИА Новости

Для запуска Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), работа которой остановлена из-за угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), необходимо на 40 километров отодвинуть фронт от городов Никополь и Марганец. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

«Я могу с уверенностью сказать, что запустить станцию мы сможем, если до нас не будут добивать хотя бы из ствольной артиллерии, а это значит 40 километров от города Марганец и города Никополь», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что французская самоходная артиллерийская установка Caesar, а также 155-миллиметровая гаубица М-777, стоящие на вооружении ВСУ, могут атаковать на таком расстоянии. По его словам, все остальные снаряды, которыми могут атаковать станцию, российская армия может сбить.

При этом, губернатор отметил, что существуют и другие виды вооружения, которые могут наносить удары на большем расстоянии. В их числе он назвал планирующие бомбы.

Ранее Балицкий заявил, что защитный контур ЗАЭС уцелел, несмотря на попытки украинской армии его разрушить. Кроме того, он указал, что проблема, которая возникнет в случае удара украинских войск по хранилищу отработавшего ядерного топлива на АЭС в Запорожской области, будет носить локальный характер.

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      Александр Курбатов
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