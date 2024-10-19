Состояние защитного контура ЗАЭС после атак ВСУ оценили

Губернатор Балицкий: защитный контур Запорожской АЭС уцелел после атак ВСУ

Защитный контур Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) уцелел, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) его разрушить. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, оценивая последствия украинских атак. Слова главы региона приводит ТАСС.

«Защитный контур [ЗАЭС] не разрушен практически. Если говорить о всей структуре комплекса защиты, который сегодня есть, она, в принципе, не пострадала в значительной степени», — указал Балицкий.

Кроме того, он указал, что проблема, которая возникнет в случае удара украинских войск по хранилищу отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на АЭС в Запорожской области, будет носить локальный характер.

Ранее Евгений Балицкий заявил, что взятие населенного пункта Левадное под контроль армии России позволит продвинуться вглубь обороны ВСУ. Балицкий добавил, что подразделения российских войск действуют последовательно и занимают выгодные рубежи, чтобы полностью вытеснить ВСУ из Запорожской области.