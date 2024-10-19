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19:01, 19 октября 2024Бывший СССР

На Западе назвали необходимое время для гипотетического захвата Латвии Россией

Bild: России потребуется 10 дней для захвата Латвии и части Литвы

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В случае гипотетического конфликта со странами Балтии, России потребуется десять дней, чтобы захватить Латвию и часть Литвы. К такому выводу пришел американский Center on New Generation Warfare в результате смоделированного сценария атаки России, передает Bild.

Отмечается, что в моделировании принимали участие экс-генералы НАТО Филип Бридлав и Бен Ходжес. По выбранному сценарию, атака происходит в 2027 году. При худшем сценарии для альянса потребуется до десяти дней для оказания сухопутной помощи балтийским странам с применением пятой статьи о коллективной обороне.

Предполагается, что в отражении атаки будут участвовать немецкие войска, которые там дислоцированы. По мнению исследователей, Россия захватит Латвию и атакует Литву с территории Белоруссии и Калининграда. Сосредоточенные там силы НАТО будут вынуждены отступать до подхода основных сил альянса. Часть территории страны будет захвачена. При этом отмечается, что в рассматриваемом сценарии реакция НАТО не будет молниеносной.

Ранее командир немецко-нидерландского батальона в Литве, подполковник Бас Шиллеманс заявил, что присутствие НАТО в Литве является сигналом для России. По словам нидерландского военнослужащего, целью «усиленного присутствия» НАТО в прибалтийской республике является обеспечение безопасности населения и якобы сдерживание сил России.

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      Александр Курбатов
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