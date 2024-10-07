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12:52, 7 октября 2024Бывший СССР

В НАТО рассказали о показательном сигнале для России

Командир батальона Шиллеманс: присутствие НАТО в Литве — это сигнал для России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Присутствие НАТО в Литве является сигналом для России. Об этом рассказал командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс в интервью изданию Delfi.

По словам нидерландского военнослужащего, целью «усиленного присутствия» НАТО в Литве является обеспечение безопасности населения и якобы сдерживание сил России. «Поэтому мы здесь тренируемся и демонстрируем свои способности как литовцам, так и Российской Федерации», — заявил Шиллеманс.

Комбат добавил, что еще одной причиной нахождения большого количества войск НАТО является якобы угроза для Литвы со стороны России. Шиллеманс призвал Москву не угрожать им.

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников рассказал о подготовке в странах Прибалтики и в Польше иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) для участия в боевых действиях. «Специальная подготовка рекрутированных иностранцев ведется в тренировочных центрах и лагерях НАТО на территории Польши, Латвии и Литвы», — заявил глава силового ведомства.

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      Сергей Болиев
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