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20:49, 19 октября 2024Мир

Нетаньяху назвал ответственных за покушение на него

Нетаньяху обвинил Иран в попытке его ликвидировать и назвал это ошибкой

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его и назвал это колоссальной ошибкой. Слова политика передает РИА Новости.

«Посланники Ирана, которые сегодня попытались совершить покушение на меня и мою супругу, совершили колоссальную ошибку. Это не остановит меня и Государство Израиль в нашей борьбе за возрождение против врагов, чтобы обеспечить безопасность для будущих поколений», — сказал он.

Политик добавил, что каждый, кто причинит вред гражданам Государства Израиль, «заплатит за это высокую цену». Он подчеркнул, что республика продолжит «ликвидировать террористов», а также пообещал вернуть заложников из Газы и обеспечить безопасность на севере страны. «Мы добьёмся всех целей войны, которые перед собой поставили, и изменим региональную безопасность на многие годы вперёд», — отметил глава израильского правительства.

В субботу, 19 октября, из Ливана попытались нанести удар по дому главы Кабмина Израиля Биньямина Нетаньяху при помощи беспилотника. Премьера и его жены в тот момент там не было. Пострадавших при инциденте нет.

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      Александр Курбатов
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