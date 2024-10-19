Письмо патриарха Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам

Письмо патриарха Кирилла начнут выдавать беременным в 16 регионах России

Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла начнут выдавать беременным россиянкам в 16 регионах страны. Об этом сообщила организатор акции — руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сейчас в проекте участвуют 16 регионов страны. В государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят "папку помощи": письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин», — рассказала Москвитина.

Теперь в папке помощи будет находиться именное письмо от патриарха. В нем Кирилл благословляет женщину и ребенка, а также желает им здоровья, мира и милостей от Иисуса Христа.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) призвали доработать законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения уточнила, что законопроект «заслуживает поддержки», потому что позволяет «очистить информационное пространство от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения».