Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

Shot: погибших при дрейфе в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах

Погибших при двухмесячном дрейфе в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, Сергея Пичугина похоронят в Улан-Удэ, а его 15-летнего сына Илью — в Красноярске, где он жил с матерью.

Родственники погибших рассказали, что начали бить тревогу 9 августа после того, как с ними оборвалась связь Однако из-за погодных условий официальные поиски смогли начать лишь 13 августа. Члены семьи также организовали поиски своими силами и потратили на обращения к специалистам около 450 тысяч рублей.

По словам родственников, подросток мечтал посмотреть на гренландских китов. Его дядя Михаил, который работал вахтовиком на Сахалине, решил осуществить мечту племянника. Во время летних каникул он пригласил своего брата с сыном к себе и организовал поездку. Они купили лодку «Байкат-470», набили ее запасами еды и воды, а также взяли спальники. Последний раз путешественники выходили на связь, когда были на Шантарских островах.

14 октября рыбаки сняли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки человека. Им оказался 45-летний Михаил Пичугин, который провел в море 67 дней. Вместе с ним находились тела двоих человек — его брата Сергея и племянника Ильи, которые не смогли пережить двухмесячный дрейф.