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01:05, 19 октября 2024Россия

Российские военные уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью

Богомаз: российская ПВО уничтожила еще один БПЛА над Брянской областью

Фото: Jamal Awad / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал. Сейчас на месте трудятся оперативные и экстренные службы.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен», — говорится в сообщении.

Российские военные также сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом 18 октября. Пострадавших и разрушений не последовало.

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      Марина Совина
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