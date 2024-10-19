Российские военные уничтожили еще один беспилотник над Брянской областью

Богомаз: российская ПВО уничтожила еще один БПЛА над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал. Сейчас на месте трудятся оперативные и экстренные службы.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен», — говорится в сообщении.

Российские военные также сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом 18 октября. Пострадавших и разрушений не последовало.