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12:24, 19 октября 2024Россия

Раскрыто число пострадавших при взрыве газа в Тамбовской области

Девять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Девять человек пострадали при взрыве бытового газа в жилом многоквартирном доме в Кирсанове Тамбовской области. Подробности о последствиях инцидента раскрыли в правительстве российского региона, пишет ТАСС.

Двоих доставили в областную больницу с отравлением угарным газом и ожогом верхних дыхательных путей, рассказали в администрации.

«Семеро пациентов были доставлены в Кирсановскую районную больницу. У одной пациентки после осмотра состояние признано удовлетворительным и стабильным, ее забрали родственники», — уточняется в сообщении. Остальные пострадавшие остались в терапевтическом отделении и, по данным медиков, пребывают в стрессовом состоянии.

О взрыве газа в жилом доме Тамбовской области стало известно ранее 19 октября. Инцидент произошел на четвертом этаже здания и вызвал разрушения. В результате ЧП не выжили как минимум три человека. Подробные обстоятельства случившегося пока не известны.

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      Нина Ташевская
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