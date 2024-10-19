Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:20, 19 октября 2024Россия

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло

Количество жертв после взрыва газа под Тамбовом увеличилось до трех

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области. О росте жертв сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Ранее сообщалось о двух погибших при ЧП.

«При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали пять человек, из них трое погибли», — говорится в сообщении.

До этого в Уфе в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Пламя охватило квартиру на втором этаже, повреждены окна и входные двери подъезда. В результате произошедшего госпитализировали 66-летнего мужчину с ожогами и 31-летнюю женщину с осколочным ранением.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Санкт-Петербурге сбили беспилотник

      Уснувшего в засаде украинского снайпера взяли в плен в Курской области

      Бывший футболист сборной России оправдал ненависть фанатов «Зенита» к Соболеву

      На Украине заметили дрон необычной формы

      Стало известно о секретной тюрьме для политзаключенных в Бангладеш

      «Взорвали нашу позицию и хотели добить». Группа военных попала в засаду штурмовиков ВСУ. Как им удалось спастись?

      На Украине сожгли предназначенный для отправки на фронт автобус

      Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло

      Песков оценил перспективу диалога по урегулированию конфликта на Украине

      Минеев призвал провести повторный поединок между Бетербиевым и Биволом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше