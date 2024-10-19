Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло

Количество жертв после взрыва газа под Тамбовом увеличилось до трех

Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области. О росте жертв сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Ранее сообщалось о двух погибших при ЧП.

«При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали пять человек, из них трое погибли», — говорится в сообщении.

До этого в Уфе в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Пламя охватило квартиру на втором этаже, повреждены окна и входные двери подъезда. В результате произошедшего госпитализировали 66-летнего мужчину с ожогами и 31-летнюю женщину с осколочным ранением.