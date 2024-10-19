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07:32, 19 октября 2024Россия

В Тамбовской области два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме

Егоров:в Тамбовской области два человека погибли при взрыве газа в жилом доме
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кирсановском муниципальном округе Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме, заявил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

По его словам, взрыв произошел на четвертом этаже, в результате произошли разрушения. Случившийся пожар локализован.

Два человека погибли. За медицинской помощью обратились восемь человек, пятеро отказались от госпитализации.

13 октября в многоквартирном жилом доме в Уфе произошел взрыв бытового газа. Пламя охватило квартиру на втором этаже, повреждены окна и входные двери подъезда. В результате произошедшего госпитализировали 66-летнего мужчину с ожогами и 31-летнюю женщину с осколочным ранением.

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      Сергей Грехов
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