Россия и Индонезия проведут военно-морские учения

Посол Толченов: Россия и Индонезия проведут крупные военно-морские учения

Россия и Индонезия проведут первые крупные военно-морские учения «Орруда», которые увидят «и друзья, и недруги». Об этом заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов, передает ТАСС.

«В ноябре в порт Сурабая совершит дружественный заход группа кораблей Тихоокеанского флота. Это будут три современных наших корвета. Такие визиты разных наших кораблей бывают практически каждый год, и в обратном направлении тоже имеется движение: индонезийские корабли заходят к нам. Но в ноябре в привязке к этому заходу будут первые крупномасштабные военно-морские учения России и Индонезии», — сказал он.

Дипломат также добавил, что Индонезия не единственная страна, с которой Россия проводит подобные учения. Он подчеркнул, что в будущем данные учения могут происходить с определенной периодичностью, например, раз в два года. При этом, в будущем они могут пройти не вблизи Индонезии, а в части Мирового океана, которая будет находиться ближе к российскому Дальнему Востоку.

Кроме того, Толченов рассказал, что название учений является акронимом, образованным от слов «орел» и «гаруда» (мифический царь птиц в индуистской и в буддийской традиции), изображенных на гербах двух стран.

Ранее стало известно, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани из-за предстоящей инаугурации. Как отметили в МИД республики, планируется, что глава государства направит вместо себя специального посланника.