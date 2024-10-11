Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 11 октября 2024Мир

Президент Индонезии пропустит саммит БРИКС в Казани

Antara: президент Индонезии Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Pool / Reuters

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани, который состоится с 22 по 24 октября, из-за предстоящей инаугурации. Об этом сообщает агентство Antara.

«Планируется, что президент Субианто направит специального посланника для участия в [саммите] БРИКС», — приводит агентство слова министра иностранных дел страны Ретно Марсуди.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Индонезия расценивает БРИКС как экономический блок. В связи с этим власти страны будут рассматривать выгоды от гипотетического вступления в объединение.

31 июля Субианто посетил Россию с визитом. В ходе поездки он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии сочли провокацией призыв брить чеченцев за слова Кадырова о кровной мести

      В российском городе замглавврача станции по переливанию крови попался на взятке

      Минобороны сообщило подробности о боях в Курской области

      Минобороны отчиталось о перешедших под контроль России населенных пунктах в зоне СВО

      Tesla раскрыла стоимость роботов

      Еврейской семье вернули похищенную нацистами картину Моне

      Полковник назвал следующую возможную крупную цель ВС РФ после Угледара

      Названа цена продажи бизнеса Unilever в России

      Премьер Грузии назвал момент начала импичмента президенту

      В ВСУ рассказали о продвижении российских войск в Торецке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше