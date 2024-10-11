Президент Индонезии пропустит саммит БРИКС в Казани

Antara: президент Индонезии Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС в Казани, который состоится с 22 по 24 октября, из-за предстоящей инаугурации. Об этом сообщает агентство Antara.

«Планируется, что президент Субианто направит специального посланника для участия в [саммите] БРИКС», — приводит агентство слова министра иностранных дел страны Ретно Марсуди.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Индонезия расценивает БРИКС как экономический блок. В связи с этим власти страны будут рассматривать выгоды от гипотетического вступления в объединение.

31 июля Субианто посетил Россию с визитом. В ходе поездки он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.