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14:23, 31 июля 2024Мир

Путин начал переговоры с избранным президентом Индонезии

В Кремле начались переговоры Путина и избранного президента Индонезии Субианто

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и избранного президента Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщает ТАСС.

Российскую сторону на встрече также представляют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также первый вице-премьер Денис Мантуров. Переговоры проходят в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Затем участники встречи проведут переговоры за рабочим завтраком, который состоится без участия СМИ.

31 июля посольство Индонезии в Москве сообщило о прибытии в Россию избранного лидера страны.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении Путина провести очные переговоры с Субианто.

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      Елизавета Мытарева
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