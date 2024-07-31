Путин начал переговоры с избранным президентом Индонезии

В Кремле начались переговоры Путина и избранного президента Индонезии Субианто

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и избранного президента Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщает ТАСС.

Российскую сторону на встрече также представляют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также первый вице-премьер Денис Мантуров. Переговоры проходят в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Затем участники встречи проведут переговоры за рабочим завтраком, который состоится без участия СМИ.

31 июля посольство Индонезии в Москве сообщило о прибытии в Россию избранного лидера страны.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о намерении Путина провести очные переговоры с Субианто.