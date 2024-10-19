Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 19 октября 2024Россия

Россиянам назвали признаки неготовности авто к зимнему сезону

Автоэксперт Ракитин рекомендовал перед зимним сезоном сделать ТО автомобиля

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Перед зимним сезоном желательно сделать техническое обслуживание (ТО) автомобиля, рекомендовал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Признаки неготовности машины к зиме автоэксперт назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Первое, что должно быть — это сезонные шины. Здесь двух мнений быть не может. Они обязаны быть. Плюс ко всему, конечно, перед зимой стоит залить ту самую жидкость, которая не замерзнет. То есть классическую незамерзайку. И постараться сделать ТО — проверить те же самые тормоза», — посоветовал Ракитин.

Также автоэксперт рекомендовал приобрести новые дворники к зиме.

«Плюс ко всему, темнеет рано, поэтому нужно, чтобы хорошо и правильно были настроены фары», — заключил он.

Ранее владельцам авто в России посоветовали не дожидаться выпадения снега, а заменить шины заранее. Такой рекомендацией поделился эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин. Отмечается, что производители шин считают, что летняя резина может начать терять эластичность уже при семи градусах выше нуля, что приводит к потере сцепных свойств. Таким образом, шанс попасть в аварию на летних шинах увеличивается еще до того, как начнутся заморозки.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Северная Корея предупредила о готовности воевать с Южной. Угроза конфликта возникла из-за беспилотников

      Матвиенко заявила об определяющем ход истории значении саммита БРИКС в Казани

      США предоставят Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7

      В России оценили дальнейшую помощь Запада Украине словами «лавочка закрыта»

      Силы ПВО сбили 16 беспилотников ВСУ над росссийскими регионами

      Названы первые признаки алкоголизма

      Канадский хоккеист назвал две удивившие его в России вещи

      Российский военный с ранением помог эвакуировать товарища

      К месту крушения грузового судна на Сахалине вылетел вертолет Ми-8

      В Тамбовской области два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше