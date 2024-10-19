Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль село Зоряное в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение бригадам противника, отразить две контратаки украинских штурмовых групп и уничтожить полевой склад боеприпасов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 830 бойцов и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Накануне Минобороны России заявило, что российские войска за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. В частности, подразделения группировки войск «Центр» заняли в Донецкой народной республике (ДНР) села Михайловка и Красный Яр.