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08:38, 19 октября 2024Россия

Российский полковник усомнился в способности военных КНДР изменить ситуацию на фронте

Ходаренок: переброска в РФ 12 тыс. военных КНДР не изменит ситуацию на фронте

Полковник Михаил Ходаренок в статье для «Газеты.Ru» заявил, что переброска в Россию 12 тысяч военных из КНДР, о котором ранее заявила Южная Корея, не изменит ситуацию на фронте.

Эксперт напомнил, что отправка северокорейских военных в зону проведения специальной военной операции (СВО) не подтверждена и пока существует в публичном пространстве лишь на уровне заявлений.

Еще 16 октября генсек НАТО Марк Рютте указал, что альянс не смог подтвердить присутствие бойцов из КНДР на фронте. Министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен также обтекаемо высказался по этому поводу и заявил только о вероятности переброски, а не о факте.

К данным украинской разведки стоит относиться скептически, добавил Ходаренок. Киев заинтересован в том, чтобы подобные факты подтвердились, поскольку участие третьей стороны в СВО переводит ее в иную плоскость и позволяет союзникам Украины официально отправить в республику свои контингенты.

«Теперь о нескольких военных аспектах гипотетической отправки 12 тыс. военнослужащих ВС КНДР в зону СВО. Такое количество бойцов не приведет к каким-либо существенным изменениям в ходе вооруженной борьбы», — подчеркнул полковник.

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      Марина Совина
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