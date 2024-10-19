Силуанов раскрыл назначение дополнительных 1,5 триллиона рублей в бюджете в 2024 году

Силуанов: на Минобороны и льготную ипотеку направят 1,5 триллиона рублей

Федеральный бюджет может потратить на субсидирование банкам льготной ипотеки в связи с ростом ключевой ставки ЦБ, на обслуживание госдолга и на обеспечение потребностей Минобороны и силовых ведомств до 1,5 триллиона рублей. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

«Действительно, мы на предстоящую трехлетку составили бюджет исходя из бюджетного правила. (...) Теперь вопрос о текущем годе. Да, мы вышли в парламент с предложением об увеличении расходов федерального бюджета. Связано это с чем? С тем, что возникли в течение года незапланированные траты», — сказал он.

При этом министр финансов отметил, что более триллиона рублей придется направить на субсидирование банкам по выдаче льготной ипотеки. Остальные расходы связаны с ростом обслуживания долга в текущем году из-за процентных ставок в других сферах. Кроме того, Силуанов подчеркнул, что в первоочередном порядке удовлетворяются потребности Министерства обороны и силовых ведомств.

Ранее замглавы Минфина РФ Владимир Колычев заявил, что на обеспечение дополнительных расходов бюджета страны на 2024 год в размере 1,5 триллиона рублей не будут тратиться средства ФНБ и государственные займы. Источником финансирования таких расходов заместитель министра назвал накопленные остатки федерального бюджета.