Спасатели нашли четвертое тело на месте взрыва газа в Тамбовской области

МЧС России сообщило о четвертой жертве взрыва газа в Тамбовской области

Спасатели нашли четвертое тело на месте взрыва газа в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Других подробностей об операции спасения в ведомстве не сообщили.

О взрыве газа в жилом доме Тамбовской области стало известно ранее 19 октября. Инцидент произошел на четвертом этаже здания и вызвал разрушения. Подробные обстоятельства случившегося пока не известны.

На данный момент тамбовская прокуратура начала проводить проверку после взрыва бытового газа. Помимо того, возбуждено уголовное дело.