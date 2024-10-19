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16:04, 19 октября 2024Россия

Спасатели нашли четвертое тело на месте взрыва газа в Тамбовской области

МЧС России сообщило о четвертой жертве взрыва газа в Тамбовской области

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Спасатели нашли четвертое тело на месте взрыва газа в Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Других подробностей об операции спасения в ведомстве не сообщили.

О взрыве газа в жилом доме Тамбовской области стало известно ранее 19 октября. Инцидент произошел на четвертом этаже здания и вызвал разрушения. Подробные обстоятельства случившегося пока не известны.

На данный момент тамбовская прокуратура начала проводить проверку после взрыва бытового газа. Помимо того, возбуждено уголовное дело.

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      Никита Абрамов
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