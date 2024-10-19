В Тамбовской области возбудили дело после взрыва бытового газа в доме

Прокуратура начала проводить проверку после взрыва газа в доме в Кирсанове

Тамбовская прокуратура начала проводить проверку после взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Кирсанове. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Прокуратура Тамбовской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) УК РФ», — говорится в сообщении.

По словам Кирсановского межрайонного прокурора Александра Соловьева, по результатам проверки при наличии оснований примут все меры прокурорского реагирования. Уточняется, что работу специалистов на месте координирует прокурор Тамбовской области Александр Гулягин.

Ранее 19 октября в Тамбовской области поручили ввести режим ЧС из-за взрыва газа в доме. Губернатор Максим Егоров рассказал, что все жители дома в Кирсанове размещены в пунктах временного размещения (ПВР).