В Тамбовской области поручили ввести режим ЧС из-за взрыва газа в доме

Губернатор Тамбовской области Егоров поручили ввести режим ЧС из-за взрыва газа

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручили ввести режим ЧС из-за взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Кирсанове. Об этом пишет ТАСС.

Он также подчеркнул, что все жители дома в Кирсанове размещены в пунктах временного размещения (ПВР).

Известно, что число погибших при взрыве газа в жилом доме в Тамбовской области выросло до трех человек.

Ранее в октябре в Уфе в многоквартирном доме также произошел взрыв бытового газа. Инцидент случился в одной из квартир, хозяина которой описали как «очень неблагополучного» человека, злоупотребляющего алкоголем. В результате произошедшего госпитализировали 66-летнего мужчину с ожогами и 31-летнюю женщину с осколочным ранением.