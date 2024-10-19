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21:55, 19 октября 2024Мир

Страны «Большой семерки» обвинили Китай в военной поддержке России

Министры обороны G7 обвинили КНР в передаче России товаров двойного назначения

Фото: Presidenza del Consiglio dei Ministri / Reuters

Министры обороны стран «Большой семерки» (G7) обвинили Китай в том, что он якобы оказывает военную поддержку России и передает ей товары двойного назначения. Об этом говорится в коммюнике глав военных ведомств.

В документе также выражается обеспокоенность военным сотрудничеством России и КНР. По их мнению, поддержка Пекина позволяет Москве продолжать специальную военную операцию на Украине и «имеет значительные и широкие последствия для безопасности».

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Пекину не следует допускать экспорт своей военной продукции в Россию. Он указал на наличие у Лондона и Пекина общей заинтересованности в мире и прекращении конфликта на Украине. Британский министр призвал китайского коллегу «принять все меры для того, чтобы разобраться в ситуации с поставками».

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      Марина Совина
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