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23:33, 19 октября 2024Бывший СССР

В Бердянске прогремел мощный взрыв

Рогов: в Бердянске Запорожской области прогремел мощный взрыв

Фото: Gplpark92 / Wikimedia Commons

В городе Бердянск на юге Запорожской области прогремел мощный взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«В Бердянске громко. В отдельных районах города — главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв», — написал он.

Рогов подчеркнул, что, по предварительной информации, в городе сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО), отразив удар украинского беспилотника. Подробности инцидента уточняются.

Ранее взрыв прогремел в Одессе. Это произошло после объявления воздушной тревоги. Более детальные подробности происшествия пока не приводятся.

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      Артём Верейкин
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