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23:15, 19 октября 2024Бывший СССР

В Одессе прогремел взрыв

Думская: в Одессе прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги

Фото: Stringer / Reuters

В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Думская» в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Одессе», — указано в сообщении. Подробности происшествия не приводятся.

До этого Вооруженные силы России ударили по обеспечивавшей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины энергетической инфраструктуре. В Министерстве обороны уточнили, что удар по объектам энергетики наносился беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.

Ранее в Днепропетровской области Украины была поражена инфраструктура. По словам главы областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская общины.

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      Артём Верейкин
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