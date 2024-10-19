Думская: в Одессе прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги

В Одессе после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Думская» в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Одессе», — указано в сообщении. Подробности происшествия не приводятся.

До этого Вооруженные силы России ударили по обеспечивавшей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины энергетической инфраструктуре. В Министерстве обороны уточнили, что удар по объектам энергетики наносился беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками.

Ранее в Днепропетровской области Украины была поражена инфраструктура. По словам главы областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, под ударом оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская общины.