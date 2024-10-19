В европейском городе появились плакаты с надписью «Россия — наш друг»

Петков: в болгарском Пловдиве появились плакаты с надписью «Россия — наш друг»

В болгарском Пловдиве появились баннеры с надписью «Россия — наш друг». О вывешенных в европейском городе плакатах сообщил депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков, его цитирует РИА Новости.

Члены и сторонники партии хотели продемонстрировать этой акцией, что РФ воспринимается как братская нация, и болгары не верят в ежедневную ложь о стране, что распространяют СМИ, подчеркнул Петков.

В начале 2024 года депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию» предложили демонтировать и перенести советский памятник воину-освободителю «Алеша». Перенести его собирались до конца года. Однако инициативу двух городских депутатов о переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алеша» никто не поддержал.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что в стране идет кампания по вымарыванию из сознания местных всего положительного связанного с Россией. Однако местные жители бережно относятся к памятникам, связанным с русско-турецкой войной и освобождением страны от османского ига, а также к монументам бойцам Советской армии, похороненным на их земле, подчеркнула она.