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22:50, 19 октября 2024Мир

В Германии предотвратили попытку теракта у посольства Израиля

Bild: в Берлине предотвратили попытку теракта у посольства Израиля

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Берлине, предположительно, предотвратили попытку теракта у посольства Израиля. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел в субботу, 19 октября. Полиция задержала подозреваемого. По данным издания, им оказался житель Ливии, приехавший в Германию в 2022 году. Утверждается, что после атаки он планировал покинуть страну.

В начале октября МВД ФРГ сообщило об участившихся случаях проявления антисемитизма. В ведомстве отметили, что с октября 2023 года число преступлений, совершенных на почве антисемитизма, увеличилось вдвое.

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