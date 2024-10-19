В Германии предотвратили попытку теракта у посольства Израиля

Bild: в Берлине предотвратили попытку теракта у посольства Израиля

В Берлине, предположительно, предотвратили попытку теракта у посольства Израиля. Об этом пишет Bild.

Инцидент произошел в субботу, 19 октября. Полиция задержала подозреваемого. По данным издания, им оказался житель Ливии, приехавший в Германию в 2022 году. Утверждается, что после атаки он планировал покинуть страну.

В начале октября МВД ФРГ сообщило об участившихся случаях проявления антисемитизма. В ведомстве отметили, что с октября 2023 года число преступлений, совершенных на почве антисемитизма, увеличилось вдвое.